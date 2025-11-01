BIANCA DEL RIO’S COMEDY CABARET – LE TRIANON Paris

BIANCA DEL RIO’S COMEDY CABARET – LE TRIANON Paris samedi 1 novembre 2025.

BIANCA DEL RIO’S COMEDY CABARET Début : 2025-11-01 à 20:00. Tarif : – euros.

SNC LTT PRÉSENTE : BIANCA DEL RIO’S COMEDY CABARETPréparez-vous à une soirée où l’impertinence flirte avec le glamour ! Bianca del Rio, véritable tornade de sarcasme, débarque à Paris pour un Comedy Cabaret explosif, accompagnée de deux stars de la scène drag française : Paloma et Le Filip. Entre punchlines acérées, confidences décalées et performances inoubliables, ces trois reines promettent un show aussi hilarant qu’imprévisible.Et parce qu’il n’y a rien de plus chic que de rire pour la bonne cause, cette soirée exceptionnelle soutient La Maison d’Allanah.Une seule date. Un trio irrésistible. Une ambiance électrique. Êtes-vous prêts ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75