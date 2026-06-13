Biarritz Cup Golf de Biarritz le Phare Biarritz
Biarritz Cup Golf de Biarritz le Phare Biarritz samedi 18 juillet 2026.
Biarritz
Biarritz Cup
Golf de Biarritz le Phare 2 Avenue Edith Cavell Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-18
Tous les ans au mois de juillet, le Golf de Biarritz Le Phare accueille, la plus importante et la plus ancienne des épreuves françaises réservée aux amateurs.
Disputée sur quatre jours et 72 trous, Biarritz Cup est la compétition amateur qui se rapproche le plus du format professionnel.
La réussite de toutes les éditions, lui a permis de trouver une place incontournable dans l’agenda annuel des compétitions de golf européen.
Biarritz Cup, dont la première édition remonte à 1899, a acquis une renommée internationale, avec un parterre de joueurs chaque année toujours plus relevé. .
Golf de Biarritz le Phare 2 Avenue Edith Cavell Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 71 80
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English : Biarritz Cup
L’événement Biarritz Cup Biarritz a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Biarritz
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