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Biarritz Cup Golf de Biarritz le Phare Biarritz

Biarritz Cup Golf de Biarritz le Phare Biarritz

Biarritz Cup Golf de Biarritz le Phare Biarritz samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Golf de Biarritz le Phare

Adresse : 2 Avenue Edith Cavell

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Biarritz

Biarritz Cup

Golf de Biarritz le Phare 2 Avenue Edith Cavell Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-18

Tous les ans au mois de juillet, le Golf de Biarritz Le Phare accueille, la plus importante et la plus ancienne des épreuves françaises réservée aux amateurs.
Disputée sur quatre jours et 72 trous, Biarritz Cup est la compétition amateur qui se rapproche le plus du format professionnel.
La réussite de toutes les éditions, lui a permis de trouver une place incontournable dans l’agenda annuel des compétitions de golf européen.
Biarritz Cup, dont la première édition remonte à 1899, a acquis une renommée internationale, avec un parterre de joueurs chaque année toujours plus relevé.   .

Golf de Biarritz le Phare 2 Avenue Edith Cavell Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 71 80 

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English : Biarritz Cup

L’événement Biarritz Cup Biarritz a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Biarritz

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