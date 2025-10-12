Biarritz en chamades 2025 Festival d’orgues de Biarritz Rue Saint-Martin Biarritz

Rue Saint-Martin Eglise Saint Martin Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Avec l’automne, reviennent nos Chamades à Biarritz, devenues le clairon de la renommée, annonçant la venue, depuis 12 ans, des plus prestigieux organistes de notre pays.

Pour cette 2ème journée, les tribunes d’orgue Biarrottes seront fréquentées par Pierre MEA titulaire de la Cathédrale de Reims.

Tout le monde est invité, en libre participation, dimanche 12 octobre à 17h en l’église St Martin à un concert intégralement projeté sur grand écran. .

