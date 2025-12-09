Biarritz en Lumières projections animées et musicales Square d’Ixelles Biarritz

Biarritz en Lumières projections animées et musicales

Square d’Ixelles Office de Tourisme Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Comme chaque fin d’année, les projections animées et musicales donnent vie aux façades de trois bâtiments emblématiques de Biarritz, du samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier 2026, de 18h30 à 22h.

Sur la façade de l’église Sainte-Eugénie un voyage poétique et lumineux, résolument moderne, qui rendra hommage à l’église, telle l’immortelle des dunes, cette fleur qui brave le vent salé mais ne fane jamais…

Sur la façade de l’Aquarium un conte féérique Une petite lamina une fée basque aux pieds palmés -, peintre de son état, reçoit, le soir de Noël, la visite d’un homme que l’on comprend être un roi-mage égaré. Il lui raconte son voyage depuis l’Orient, elle l’aidera à retrouver son chemin.

La façade de l’Office de Tourisme un best of de précédentes projections Jeu d’enfant , La nuit des châteaux , et La formule magique , .

