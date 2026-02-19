Biarritz Polyphonies Eglise Saint Joseph Biarritz

Biarritz Polyphonies et Le Chœur Classique Anglet Cote Basque présentent…

Eglise Saint Joseph 9 Avenue Victor Hugo Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Les chorales Biarritz Polyphonies et Le Chœur Classique d’Anglet Cote Basque accompagnées par le groupe Mochicas, chantent la Misa Criolla et Navidad Nuestras d’Ariel RAMIREZ sous la direction du chef de chœur Thomas MOREAU

La Misa Criolla (messe créole) est une œuvre musicale pour solistes, chœur et orchestre, de nature religieuse et folklorique. Le choix de mélodies, de rythmes et d’instruments issus du vaste folklore rend l’œuvre vivante, plus proche du public auquel elle s’adresse.

La Navidad Nuestra (nos fêtes de la nativité, Noël) est une œuvre qui rassemble six épisodes de la nativité (de l’annonce de la naissance par l’ange Gabriel à la fuite en Egypte) avec des rythmes populaires typiques de différentes régions de l’Argentine, dont les scènes et tableaux sont transposés dans les paysages argentins. .

