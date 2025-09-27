Biarritz Roller Bestak Biarritz

Rendez-vous les 27 et 28 septembre au Phare de Biarritz pour deux jours placés sous le signe de la glisse et de la convivialité !

Le temps d’un week-end, Biarritz devient le rendez-vous incontournable des passionnés de roller/patin et des familles en quête de convivialité ! Venez participez à un événement sportif, familial, convivial ouvert à tous.

Programme du Samedi 27 !

8h30 Ouverture évènement et village

9h00 13h00 2 matchs de hockey par équipe

11h00 12h00 Randonnée de 3km dans Biarritz

13h00 16h00 Compétition freestyle slalom et saut

16h00 20h00 2 matchs de hockey par équipe

20h00 22h00 Guinguette ouvert à tous

20h30 22h00 Repas compétiteurs

9h30 22h00 Initiation patin et démonstration diverses

23h Fermeture du village

60B Esplanade Elisabeth II Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 64 64 contact@biarritzolympique.fr

