Biarritz Tattoo Fest Rue de Pitchot Biarritz

Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Le Biarritz Tattoo Fest 2025 vous donne rendez-vous les 15 et 16 novembre à la Halle d’Iraty, au cœur de Biarritz.

Pendant deux jours, plus de 150 artistes tatoueurs venus de tous horizons vous feront découvrir la richesse et la diversité de l’art du tatouage styles, techniques et inspirations réunis dans une ambiance vibrante et créative.

Avec sa scène artistique reconnue et son atmosphère unique, Biarritz devient le temps d’un week-end la capitale du tattoo. Un événement incontournable pour les passionnés comme pour les curieux ! .

