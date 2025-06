Bias fête l’été en musique – Rue Clémentine Steef Bias 21 juin 2025 10:30

Lot-et-Garonne

Bias fête l’été en musique Rue Clémentine Steef Domaine de Senelles Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:30:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Au programme :

10h30 13h Inauguration de la restauration du domaine de Senelles (visite des lieux, discours et remerciements, vin d’honneur).

14h 18h30 Visites libres, animations pour les enfants..

18h30 23h Marché de producteur, animation musical.

Plus de renseignements par téléphone.

Rue Clémentine Steef Domaine de Senelles

Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 17 30

English : Bias fête l’été en musique

Program:

10:30am 1pm: Inauguration of the restoration of the Senelles estate (tour of the site, speeches and thanks, wine reception).

2pm 6:30pm: Self-guided tours, children’s activities…

6.30pm 11pm: Farmers’ market, musical entertainment.

Further information by phone.

German : Bias fête l’été en musique

Auf dem Programm stehen:

10:30 13:00 Uhr: Einweihung der Restaurierung der Domaine de Senelles (Besichtigung der Räumlichkeiten, Reden und Danksagungen, Ehrenwein).

14h 18h30: Freie Besichtigungen, Animationen für Kinder…

18:30 23:00 Uhr: Produzentenmarkt, musikalische Unterhaltung.

Weitere Informationen per Telefon.

Italiano :

Programma:

10.30-13.00: Inaugurazione del restauro della tenuta di Senelles (visita del sito, discorsi e ringraziamenti, ricevimento di vino).

14.00-18.30: visite guidate, animazione per bambini.

dalle 18.30 alle 23.00: mercato contadino, intrattenimento musicale.

Ulteriori informazioni telefoniche.

Espanol : Bias fête l’été en musique

Programa:

10.30 13.00 h: Inauguración de la restauración de la finca de Senelles (visita del lugar, discursos y agradecimientos, recepción con vino).

14.00 h 18.30 h: Visitas autoguiadas, animaciones para niños.

18.30 h 23 h: Mercado agrícola, animación musical.

Más información por teléfono.

L’événement Bias fête l’été en musique Bias a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Villeneuve Vallée du Lot