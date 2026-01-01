Biathlon 28/01/2026 Station de Piau Aragnouet
Biathlon 28/01/2026 Station de Piau Aragnouet mercredi 28 janvier 2026.
Biathlon 28/01/2026
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-28 17:15:00
fin : 2026-01-28 18:15:00
2026-01-28
Clément vous convie à participer à des sessions de biathlon!. Venez exercer votre œil de lynx!! et viser la mini cible!! Session de 1h15 avec 4 personnes minimum et 20 participants maximum, par session.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 20€/personne.
Animation modulable en fonction des conditions météo.
A partir de 17h15.
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
Clément invites you to take part in biathlon sessions! Exercise your eagle eye and aim for the mini-target! 1h15 session with a minimum of 4 and a maximum of 20 participants per session.
Registration at the Tourist Office: ?20/person.
Activities may vary according to weather conditions.
Starting at 5.15pm.
