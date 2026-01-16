Biathlon Station de Piau Aragnouet

Biathlon

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 17:15:00

fin : 2026-02-10 18:15:00

Date(s) :

2026-02-10

Clément vous convie à participer à des sessions de biathlon!. Venez exercer votre œil de lynx!! et viser la mini cible!! Session de 1h15 avec 4 personnes minimum et 15 participants maximum, par session.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 20€/personne.

Enfants à partir de 8 ans.

Animation modulable en fonction des conditions météo.

A partir de 17h15.

.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clément invites you to take part in biathlon sessions! Exercise your eagle eye and aim for the mini-target! 1h15 session with a minimum of 4 and a maximum of 15 participants per session.

Registration at the Tourist Office: ?20/person.

Children aged 8 and over.

Activities may vary according to weather conditions.

Starting at 5.15pm.

L’événement Biathlon Aragnouet a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de Piau-Engaly|CDT65