Biathlon LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Biathlon LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre mardi 23 décembre 2025.

Biathlon

LA MONGIE Dvt. l’ESF Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 17:00:00
fin : 2025-12-23

Date(s) :
2025-12-23

Initiation biathlon pour petites et grands!! Tir à la carabine, mini course
A partir de 12 ans.
Selon conditions météo   .

LA MONGIE Dvt. l’ESF Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 

English :

Biathlon initiation for young and old! Rifle shooting, mini race

German :

Biathlon-Einführung für Groß und Klein! Gewehrschießen, Minirennen

Italiano :

Iniziazione al biathlon per grandi e piccini! Tiro al fucile, mini gara

Espanol :

Iniciación al biatlón para grandes y pequeños Tiro con rifle, mini carrera

