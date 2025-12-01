Biathlon LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre
Biathlon LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre mardi 30 décembre 2025.
Biathlon
LA MONGIE Dvt. l’ESF Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Gratuit
Gratuit
Date : 2025-12-30 17:00:00
Début : 2025-12-30 17:00:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Initiation biathlon pour petites et grands!! Tir à la carabine, mini course
A partir de 12 ans.
Selon conditions météo .
LA MONGIE Dvt. l’ESF Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
English :
Biathlon initiation for young and old! Rifle shooting, mini race
German :
Biathlon-Einführung für Groß und Klein! Gewehrschießen, Minirennen
Italiano :
Iniziazione al biathlon per grandi e piccini! Tiro al fucile, mini gara
Espanol :
Iniciación al biatlón para grandes y pequeños Tiro con rifle, mini carrera
