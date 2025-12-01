Biathlon Place du cinéma Barèges

Biathlon

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-25 17:00:00

fin : 2026-01-01 19:00:00

2025-12-25

Tous les jeudis, exercice de tir avec des carabines laser puis défi mêlant sport, concentration et précision.

À partir de 8 ans. Pour les plus jeunes, espace dessin dans la salle des fêtes.

Offert par le Père Noël de Barèges. .

English :

Every Thursday, laser rifle shooting practice followed by a challenge combining sport, concentration and precision.

German :

Jeden Donnerstag Schießübungen mit Lasergewehren und anschließend eine Herausforderung, die Sport, Konzentration und Genauigkeit miteinander verbindet.

Italiano :

Ogni giovedì, esercitazioni di tiro al laser seguite da una sfida che unisce sport, concentrazione e precisione.

Espanol :

Todos los jueves, prácticas de tiro con rifle láser seguidas de un desafío que combina deporte, concentración y precisión.

