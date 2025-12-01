Biathlon Place du cinéma Barèges
Biathlon Place du cinéma Barèges jeudi 25 décembre 2025.
Biathlon
Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Gratuit
Gratuit
Date : 
Début : 2025-12-25 17:00:00
fin : 2026-01-01 19:00:00
Début : 2025-12-25 17:00:00
fin : 2026-01-01 19:00:00
Date(s) :
2025-12-25
Tous les jeudis, exercice de tir avec des carabines laser puis défi mêlant sport, concentration et précision.
À partir de 8 ans. Pour les plus jeunes, espace dessin dans la salle des fêtes.
Offert par le Père Noël de Barèges. .
Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Every Thursday, laser rifle shooting practice followed by a challenge combining sport, concentration and precision.
German :
Jeden Donnerstag Schießübungen mit Lasergewehren und anschließend eine Herausforderung, die Sport, Konzentration und Genauigkeit miteinander verbindet.
Italiano :
Ogni giovedì, esercitazioni di tiro al laser seguite da una sfida che unisce sport, concentrazione e precisione.
Espanol :
Todos los jueves, prácticas de tiro con rifle láser seguidas de un desafío que combina deporte, concentración y precisión.
