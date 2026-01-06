Biathlon Place du cinéma Barèges

Biathlon

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-02-10 17:00:00

fin : 2026-03-03 19:00:00

2026-02-10

Tous les mardis, exercice de tir avec des carabines laser puis défi mêlant sport, concentration et précision.

À partir de 8 ans. Pour les plus jeunes, espace dessin dans la salle des fêtes.

Offert par la mairie de Barèges. .

Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Every Tuesday, shooting practice with laser rifles followed by a challenge combining sport, concentration and precision.

L’événement Biathlon Barèges a été mis à jour le 2026-01-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65