Biathlon Place du cinéma Barèges
Biathlon Place du cinéma Barèges mardi 10 février 2026.
Biathlon
Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 17:00:00
fin : 2026-03-03 19:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Tous les mardis, exercice de tir avec des carabines laser puis défi mêlant sport, concentration et précision.
À partir de 8 ans. Pour les plus jeunes, espace dessin dans la salle des fêtes.
Offert par la mairie de Barèges. .
Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Tuesday, shooting practice with laser rifles followed by a challenge combining sport, concentration and precision.
L’événement Biathlon Barèges a été mis à jour le 2026-01-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65