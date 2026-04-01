Biathlon carabine laser

Rue du Télégraphe Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Le biathlon consiste à combiner deux activités sportives, ici la course à pied combiné avec du tir à l’aide d’ une carabine laser. Cette initiation sera l’occasion d’apprendre à tirer et ensuite à gérer son souffle, sa lucidité quand le tir sera combiné à la course. Une animation sympathique à pratiquer en famille.

Animation pour tous ouvertedès 8 ans. .

Rue du Télégraphe Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Biathlon carabine laser Bourbriac a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol