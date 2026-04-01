Biathlon carabine laser Jardin de la Passerelle Pontrieux
Biathlon carabine laser Jardin de la Passerelle Pontrieux jeudi 23 avril 2026.
Biathlon carabine laser
Jardin de la Passerelle 8 Rue de Traou Meledern Pontrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 15:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Le biathlon consiste à combiner deux activités sportives, ici la course à pied combiné avec du tir à l’aide d’ une carabine laser. Cette initiation sera l’occasion d’apprendre à tirer et ensuite à gérer son souffle, sa lucidité quand le tir sera combiné à la course. Une animation sympathique à pratiquer en famille. Animation pour tous ouvert à partir de 8 ans. .
Jardin de la Passerelle 8 Rue de Traou Meledern Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
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English :
L’événement Biathlon carabine laser Pontrieux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol