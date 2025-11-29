Biathlon de Penfeld Rue de Normandie Brest

Biathlon de Penfeld

Rue de Normandie Rives de Penfeld Brest Finistère

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Un défi sportif unique, une expérience sportive exceptionnelle !

L’équilibre parfait entre intensité des sports de pagaie, et endurance de la course à pied ! Un cocktail détonnant qui mettra à l’épreuve les capacités et l’endurance des participants !

Au programme, adrénaline et dépassement de soi, et deux formules pour convenir à tous !

Biathlon découverte avec 3km sur l’eau 4km de course

Biathlon challenge avec 5km sur l’eau 4km de course

Choisissez votre embarcation parmi

Kayak

Canoë

Surfski

Stand Up Paddle

Pirogue

Chaque discipline apportera son lot de sensations et de défis techniques, avant de troquer la pagaie pour les baskets lors de l’épreuve de course à pied !

Débutants, confirmés, passionnés ou curieux, c’est l’occasion idéale de se lancer dans l’aventure, de repousser ses limites et de partager un moment convivial avec d’autres sportifs. .

Rue de Normandie Rives de Penfeld Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 02 51 44

