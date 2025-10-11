Biathlon du Perche | 1ère édition Arcisses

Plan d’eau de La Borde Arcisses Eure-et-Loir

Début : 2025-10-11 14:00:00

Le week-end du 11 et 12 octobre, venez participer à la 1ère édition du Biathlon du Perche au plan d’eau de La Borde à Arcisses (trail et tirs).

Plusieurs courses et tirs de prévus en fonction de l’âge. Sur inscription.

Pour plus d’informations sur les tranches d’âge et inscription, rendez-vous sur ce site

https://inscriptions.ufolep.org/biathlonduperche2025/

Par le Cyclo Sport Margonnais. 8 .

Plan d’eau de La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 90 13 71

English :

On the weekend of October 11 and 12, come and take part in the 1st Biathlon du Perche at the La Borde lake in Arcisses (trail and shooting).

Several races and shoots to suit all ages. Registration required.

German :

Am Wochenende des 11. und 12. Oktobers können Sie an der 1. Ausgabe des Biathlon du Perche am Plan d’eau de La Borde in Arcisses teilnehmen (Trail und Schießen).

Je nach Alter sind mehrere Läufe und Schießen vorgesehen. Nach Anmeldung.

Italiano :

Il fine settimana dell’11 e 12 ottobre, venite a partecipare al 1° Biathlon du Perche al lago La Borde di Arcisses (percorso e tiro).

Ci saranno diverse gare e gare di tiro per tutte le età. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

El fin de semana del 11 y 12 de octubre, venga a participar en el 1er Biatlón del Perche en el lago de La Borde, en Arcisses (trail y tiro).

Habrá varias carreras y pruebas de tiro para todas las edades. Inscripción obligatoria.

