Biathlon

Iffendic Ille-et-Vilaine

2025-11-02 09:00:00

2025-11-02

2025-11-02

Le 2 novembre à 9h, Brocéliande Triathlon organise un biathlon Sprint et poursuite.

Une boucle de 850m à faire 5 fois et 4 tirs à la carabine laser vous attendent au stade de foot d’Iffendic.

Inscription sur Klikego à partir de 14ans. 15€.

Courses enfants gratuites. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

