Biathlon Iffendic

Le 2 novembre à 9h, Brocéliande Triathlon organise un biathlon Sprint et poursuite.
Une boucle de 850m à faire 5 fois et 4 tirs à la carabine laser vous attendent au stade de foot d’Iffendic.
Inscription sur Klikego à partir de 14ans. 15€.
Courses enfants gratuites. .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne
