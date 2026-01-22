Biathlon laser

Charquemont Doubs

2026-02-11 10:00:00

2026-02-18 12:00:00

2026-02-11 2026-02-18

Un peu de cardio et place à l’adresse ! Ajustez le tir, attention à la respiration et tirez ! Pas si facile hein ;-) La bonne nouvelle c’est que cette animation d’initiation au biathlon a lieu avec ou sans neige. Réservation auprès de l’Office de tourisme. A partir de 8 ans. .

Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88

English : Biathlon laser

