Biathlon laser

Combe Saint-Pierre Charquemont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Participez à une séance d’initiation au biathlon laser. Un peu de cardio et place à l’adresse ! Ajustez le tir, attention à la respiration et tirez ! Pas si facile hein ! Réservation auprès de l’Office de tourisme. .

Combe Saint-Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88

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English : Biathlon laser

L’événement Biathlon laser Charquemont a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER