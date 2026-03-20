Biathlon laser Charquemont
Biathlon laser Charquemont mercredi 15 avril 2026.
Biathlon laser
Combe Saint-Pierre Charquemont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Participez à une séance d’initiation au biathlon laser. Un peu de cardio et place à l’adresse ! Ajustez le tir, attention à la respiration et tirez ! Pas si facile hein ! Réservation auprès de l’Office de tourisme. .
Combe Saint-Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88
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English : Biathlon laser
L’événement Biathlon laser Charquemont a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER