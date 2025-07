Biathlon laser Nauviale

77 Rue Jean Forestier Nauviale Aveyron

Début : Mercredi 2025-07-16

Biathlon laser pour les 8 11 ans le mercredi 16 juillet!

Vous voulez vous mesurer aux athlètes olympiques? Venez vous prendre au jeu avec ce biathlon laser pour les 8 11 ans!

De 14h à 15h30, il y aura une course sur un parcours ludique de 200 m, pontué de slaloms et petits franchissements suivi de tir à la carabine laser.

Inscription et contact: 05 65 60 71 34 ou contact.hygienavie@gmail.com.

10 euros par personne, de 6 à 12 personnes maximum.

Inscription souhaitée avant le 13 juillet 2025. 10 .

77 Rue Jean Forestier Nauviale 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 71 34 cg.hygienavie@gmail.com

