Biathlon Laser Pontarlier
Biathlon Laser Pontarlier dimanche 15 février 2026.
Biathlon Laser
Gounefay Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15 16:00:00
Date(s) :
2026-02-15 2026-02-21
Biathlon laser, une activité ludique et sportive pour toute la famille. Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscription par téléphone ou par mail. Les activités seront adaptées en fonction de l’enneigement dans une version neige ou hors neige . .
Gounefay Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 31 51 71 gounefay@grandpontarlier.fr
English : Biathlon Laser
