Biathlon Laser

Gounefay Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 16:00:00

Date(s) :

2026-02-15 2026-02-21

Biathlon laser, une activité ludique et sportive pour toute la famille. Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscription par téléphone ou par mail. Les activités seront adaptées en fonction de l’enneigement dans une version neige ou hors neige . .

Gounefay Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 31 51 71 gounefay@grandpontarlier.fr

English : Biathlon Laser

L’événement Biathlon Laser Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS