Biathlon Pêche au coup et pétanque par équipe de deux, à l’étang de sauge (16 équipes max) Route de l’Étang de Sauge Saint-Pierre-de-Chignac

Biathlon Pêche au coup et pétanque par équipe de deux, à l’étang de sauge (16 équipes max) Route de l’Étang de Sauge Saint-Pierre-de-Chignac samedi 20 septembre 2025.

Biathlon Pêche au coup et pétanque par équipe de deux, à l’étang de sauge (16 équipes max)

Route de l’Étang de Sauge Etang de sauge Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Belle journée d’animations en perspective le 20 septembre à Saint-Pierre-de-Chignac !

BIATHLON organisé par l’association de pêche

– Matin concours de pêche

– Après-midi concours de pétanque

Ouvert à tous, plusieurs lots à gagner ! .

Route de l’Étang de Sauge Etang de sauge Saint-Pierre-de-Chignac 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 79 40 97

English : Biathlon Pêche au coup et pétanque par équipe de deux, à l’étang de sauge (16 équipes max)

German : Biathlon Pêche au coup et pétanque par équipe de deux, à l’étang de sauge (16 équipes max)

Italiano :

Espanol : Biathlon Pêche au coup et pétanque par équipe de deux, à l’étang de sauge (16 équipes max)

L’événement Biathlon Pêche au coup et pétanque par équipe de deux, à l’étang de sauge (16 équipes max) Saint-Pierre-de-Chignac a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux