Biathlon Pêche au coup et pétanque par équipe de deux, à l'étang de sauge (16 équipes max) Route de l'Étang de Sauge Saint-Pierre-de-Chignac samedi 20 septembre 2025.
Route de l'Étang de Sauge Etang de sauge Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne
2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Belle journée d’animations en perspective le 20 septembre à Saint-Pierre-de-Chignac !
BIATHLON organisé par l’association de pêche
– Matin concours de pêche
– Après-midi concours de pétanque
Ouvert à tous, plusieurs lots à gagner ! .
Tarif : 15 EUR
Route de l'Étang de Sauge Etang de sauge Saint-Pierre-de-Chignac 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 79 40 97
