Biathlon Run National Tour Le Bessat
samedi 19 septembre 2026 · Le Bessat
Informations pratiques
Le Bessat
Biathlon Run National Tour
Stade du Tremplin Le Bessat Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Viens participer à ce biathlon running : biathlon estival qui combine du tir (couché et debout) et du running.
En individuel ou en relais par équipe
– course individuelle Enfants
– course individuelle Jeunes et Adultes
– Relais équipe de 4
Sur réservation
.
Stade du Tremplin Le Bessat 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come join us for this running biathlon: a summer biathlon that combines shooting (prone and standing) and running.
Compete individually or in a team relay
– Individual race for children
– Individual race for teens and adults
– 4-person team relay
Reservations required
L’événement Biathlon Run National Tour Le Bessat a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pilat