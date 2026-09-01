Informations pratiques

Le Bessat

Biathlon Run National Tour

Stade du Tremplin Le Bessat Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Viens participer à ce biathlon running : biathlon estival qui combine du tir (couché et debout) et du running.

En individuel ou en relais par équipe

– course individuelle Enfants

– course individuelle Jeunes et Adultes

– Relais équipe de 4

Sur réservation

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Stade du Tremplin Le Bessat 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come join us for this running biathlon: a summer biathlon that combines shooting (prone and standing) and running.

Compete individually or in a team relay

– Individual race for children

– Individual race for teens and adults

– 4-person team relay

Reservations required

L’événement Biathlon Run National Tour Le Bessat a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pilat