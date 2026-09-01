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AGENDA · Le Bessat

Biathlon Run National Tour Le Bessat

samedi 19 septembre 2026 · Le Bessat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Stade du Tremplin
Ville
42660 Le Bessat
Département
Loire
Tarif
15 15 15

Le Bessat

Biathlon Run National Tour

Stade du Tremplin Le Bessat Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Viens participer à ce biathlon running : biathlon estival qui combine du tir (couché et debout) et du running.
En individuel ou en relais par équipe
– course individuelle Enfants
– course individuelle Jeunes et Adultes
– Relais équipe de 4
Sur réservation
  .

Stade du Tremplin Le Bessat 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for this running biathlon: a summer biathlon that combines shooting (prone and standing) and running.
Compete individually or in a team relay
– Individual race for children
– Individual race for teens and adults
– 4-person team relay
Reservations required

L’événement Biathlon Run National Tour Le Bessat a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pilat