Biathlon tir laser Stade Adrien Hamon Bégard

Stade Adrien Hamon Avenue Adrien Hamon Bégard Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-23 15:30:00
fin : 2025-10-23 17:00:00
2025-10-23
Prêt à relever le défi ? Testez le biathlon version fun enchaînez course à pied et tir à la carabine laser dans une initiation pleine d’énergie ! Apprenez à viser juste, puis gérez votre souffle et votre lucidité après l’effort. Une animation sportive et originale à vivre en famille ! .
Stade Adrien Hamon Avenue Adrien Hamon Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
