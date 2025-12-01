Biathlon vert Village vacances Le Duchet Nanchez

Biathlon vert

Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date et horaire :

Début : 2025-12-24 09:00:00

fin : 2025-12-24 11:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Biathlon vert à partir de 7 ans et pour les familles, proposé par le village vacances Le Duchet. Pas besoin de condition physique particulière l’animateur s’adapte au groupe !

Informations et réservations 03 84 60 41 26 .

Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

