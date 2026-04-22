Biatrail Mouhous
Biatrail Mouhous dimanche 31 mai 2026.
Mouhous
Biatrail
Mouhous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Course ou marche à pied. Au choix 5 km (100 mD+) ou 10 km (250mD+) et un stand de tir sur le parcours. Le circuit est ouvert à partir de 6 ans. Possibilité de repas sur place poulet basquaise et buvette. Sur réservation. .
Mouhous 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 70 38 71 lesdroles64@gmail.com
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English : Biatrail
L’événement Biatrail Mouhous a été mis à jour le 2026-04-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran