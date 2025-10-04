Bib en Fête 2025 Bergues

Bib en Fête 2025 Bergues samedi 4 octobre 2025.

Bib en Fête 2025

Rue de la Couronne de Bierne Bergues Nord

Pour la 13è édition la thématique choisie est « Les Z’arts en Folie ! »

Les médiathèques vous invitent à explorer les multiples formes d’expression artistique peinture, théâtre, musique, danse, photo, création…Venez les découvrir grâce aux expositions et ateliers proposés dans chacune des 22 communes participantes entre le 4 octobre et le 14 novembre. Un programme riche et varié vous attend, à travers des jeux, des ateliers, des animations, des lectures, des contes, des spectacles, des rencontres…

Les médiathèques font aussi appel à votre mobilisation avec un jeu concours qui récompensera les plus curieux d’entre vous !

Au plaisir de vous rencontrer à l’une de ces occasions, gratuites et ouvertes à tous.

L’équipe des médiathèques de Bambecque, Bergues, Bierne, Bollezeele, Brouckerque, Crochte, Esquelbecq, Herzeele, Hondschoote, Killem, Lederzeele, Looberghe, Nieurlet, Rexpoëde, Saint-Pierrebrouck, Socx, Uxem, Volckerinckhove, Warhem, Watten, Wormhout, Zegerscappel en partenariat avec la Médiathèque départementale du Nord et la CCHF. .

Rue de la Couronne de Bierne Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 29 09 99

