Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais Rue de l’apre côte La Roche-Chalais

Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais vendredi 17 octobre 2025.

Rue de l'apre côte La Roche-Chalais Dordogne

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-31

2025-10-17 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-28

La Roche-Chalais, bibliothèque Rue de l’Apre Côte

Bib en jeu, après-midi jeux de sociétés, gratuit et ouvert à tous à 15h30

Renseignements 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

Renseignements 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr .

Rue de l’apre côte Bibliothèque La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90 mediatheque@larochechalais.fr

English : Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais

La Roche-Chalais, library Rue de l?Apre Côte

Bib en jeu, board games afternoon, free and open to all from 4pm to 6pm.

Information: 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

German : Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais

La Roche-Chalais, Bibliothek Rue de l’Apre Côte

Bib en jeu, Nachmittag mit Gesellschaftsspielen, kostenlos und offen für alle von 16:00 bis 18:00 Uhr.

Informationen: 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

Italiano :

La Roche-Chalais, biblioteca Rue de l’Apre Côte

Bib en jeu, pomeriggio di giochi da tavolo, gratuito e aperto a tutti alle 15.30

Informazioni: 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

Espanol : Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais

La Roche-Chalais, biblioteca Rue de l’Apre Côte

Bib en jeu, tarde de juegos de mesa, gratuita y abierta a todos de 16.00 a 18.00 h.

Información: 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr

