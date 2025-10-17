Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais Rue de l’apre côte La Roche-Chalais
Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais Rue de l’apre côte La Roche-Chalais vendredi 17 octobre 2025.
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-31
2025-10-17 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-28
La Roche-Chalais, bibliothèque Rue de l’Apre Côte
Bib en jeu, après-midi jeux de sociétés, gratuit et ouvert à tous à 15h30
Renseignements 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
English : Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais
La Roche-Chalais, library Rue de l?Apre Côte
Bib en jeu, board games afternoon, free and open to all from 4pm to 6pm.
Information: 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
German : Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais
La Roche-Chalais, Bibliothek Rue de l’Apre Côte
Bib en jeu, Nachmittag mit Gesellschaftsspielen, kostenlos und offen für alle von 16:00 bis 18:00 Uhr.
Informationen: 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
Italiano :
La Roche-Chalais, biblioteca Rue de l’Apre Côte
Bib en jeu, pomeriggio di giochi da tavolo, gratuito e aperto a tutti alle 15.30
Informazioni: 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
Espanol : Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais
La Roche-Chalais, biblioteca Rue de l’Apre Côte
Bib en jeu, tarde de juegos de mesa, gratuita y abierta a todos de 16.00 a 18.00 h.
Información: 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr
L’événement Bib en Jeu à la Médiathèque de La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2025-10-09 par Val de Dronne