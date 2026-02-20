Bib Fescht

Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 08:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Cette fête des bibliothèques et médiathèques est unique sur notre territoire, et cela depuis trois ans déjà. Des évènements gratuits et ouverts à tous !

Ateliers numérique et scientifiques; rencontres et spectacles, expositions, il y en a pour tous les goûts. Découvrez le programme sur notre site. .

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 07 69 89 claire.augst@cc-erstein.fr

