Bib Fescht Benfeld
Bib Fescht Benfeld vendredi 13 mars 2026.
Bib Fescht
Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-13 08:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Cette fête des bibliothèques et médiathèques est unique sur notre territoire, et cela depuis trois ans déjà. Des évènements gratuits et ouverts à tous !
Ateliers numérique et scientifiques; rencontres et spectacles, expositions, il y en a pour tous les goûts. Découvrez le programme sur notre site. .
Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 07 69 89 claire.augst@cc-erstein.fr
English :
L’événement Bib Fescht Benfeld a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Grand Ried