Bibala Fritig

Allée du Chemin Vert Rixheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 23:59:00

2026-02-06

Le Bibala Fritig ou la Nuit des Poulettes est une soirée strictement réservée aux femmes. Dans la plus pure tradition du carnaval rhénan, venez vous éclater avec DJ, danse, Chippendales et bien d’autres surprises ! Le repas est, bien entendu, également compris dans la soirée. Soirée sur réservation avant le 25/02.

Soirée sur réservation. 0 .

Allée du Chemin Vert Rixheim 68170 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 25 90 81 spjm5609@gmail.com

English :

The Bibala Fritig or Chick Night is an evening strictly for women. In the purest tradition of Rhineland carnival, come and enjoy a DJ, dancing, Chippendales and many other surprises! Meals are, of course, included. Evening must be booked before 25/02.

L’événement Bibala Fritig Rixheim a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace