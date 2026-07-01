Bib’Estiv, Médiathèque Les Merlettes, Le Maisnil
samedi 11 juillet 2026 · Médiathèque Les Merlettes · Le Maisnil
Informations pratiques
Bib’Estiv Samedi 11 juillet, 14h30 Médiathèque Les Merlettes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T14:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
La Médiathèque vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle à l’occasion de Bib’Estiv’. Ateliers, jeux, braderie, dédicaces et cinéma en plein air vous attendent dans une ambiance conviviale et familiale.
Toutes les animations sont gratuites.
A cette occasion, la médiathèque sera exceptionnellement ouverte de 15h à 19h.
Programme:
- 14h et 16h30 : Ateliers BD avec Régis Hautière
Découvrez l’univers de la bande dessinée en compagnie de Régis Hautière, auteur de nombreuses séries jeunesse dont La Guerre des Lulus et Les Pestaculaires.
Tout public à partir de 8 ans
Ferme des Saules
Infos et inscription
- de 15h à 19h : Grande braderie de la médiathèque
Romans, albums jeunesse, BD, documentaires, magazines, CD et bien d’autres ouvrages à petits prix. Une belle occasion de donner une seconde vie aux documents retirés des collections.
Parvis de la médiathèque
- de 15h à 21h30 : Jeux pour toute la famille
Profitez d’un après-midi ludique avec jeux traditionnels flamands, jeux géants, animations familiales et espace déouverte proposé par la Médiathèque Départementale du Nord.
Parc des Saules
- à partir de 22h30 :Cinéma en plein air
Pour clôturer la journée, installez-vous confortablement dans un transat sous les étoiles pour la projection du filmDragonsde Dean DeBlois
Tout public à partir de 7 ans
Parc des Saules
Infos et inscription
Pensez à apporter vos plaids ou couvertures.
⚠️ En cas de mauvais temps, la séance aura lieu à l’Espace Boulinguez.
Pour les gourmands…
Dès 15h
L’Atelier de Dorothée proposera des douceurs pour le goûter.
Dès 19h
Le Foodtruck Le Maisnil Roulant sera présent pour vous restaurer sur place.
Médiathèque Les Merlettes Rue de l’Église 59134 LE MAISNIL Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://mediaweppes.c3rb.org/animations/a-venir/ateliers-bd »}, {« link »: « https://mediaweppes.c3rb.org/animations/a-venir/cinema-en-plein-air »}]
Ateliers BD, Braderie de la médiathèque, jeux pour toute la famille, cinéma en plein air 100% GRATUIT ! cinema plein air régis hautière