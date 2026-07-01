Bib’Estiv, Médiathèque Les Merlettes, Le Maisnil

Informations pratiques

Bib’Estiv Samedi 11 juillet, 14h30 Médiathèque Les Merlettes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T14:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

La Médiathèque vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle à l’occasion de Bib’Estiv’. Ateliers, jeux, braderie, dédicaces et cinéma en plein air vous attendent dans une ambiance conviviale et familiale.

Toutes les animations sont gratuites.‍

A cette occasion, la médiathèque sera exceptionnellement ouverte de 15h à 19h.

Programme:

14h et 16h30‍ : Ateliers BD avec Régis Hautière‍

Découvrez l’univers de la bande dessinée en compagnie de Régis Hautière, auteur de nombreuses séries jeunesse dont La Guerre des Lulus et Les Pestaculaires.

Tout public à partir de 8 ans

Ferme des Saules

Infos et inscription

de 15h à 19h : Grande braderie de la médiathèque‍

Romans, albums jeunesse, BD, documentaires, magazines, CD et bien d’autres ouvrages à petits prix. Une belle occasion de donner une seconde vie aux documents retirés des collections.‍

Parvis de la médiathèque

de 15h à 21h30‍‍ : Jeux pour toute la famille‍

Profitez d’un après-midi ludique avec jeux traditionnels flamands, jeux géants, animations familiales et espace déouverte proposé par la Médiathèque Départementale du Nord.‍

Parc des Saules

à partir de 22h30 :Cinéma en plein air‍

Pour clôturer la journée, installez-vous confortablement dans un transat sous les étoiles pour la projection du filmDragonsde Dean DeBlois

Tout public à partir de 7 ans

Parc des Saules

Infos et inscription

Pensez à apporter vos plaids ou couvertures.

⚠️ En cas de mauvais temps, la séance aura lieu à l’Espace Boulinguez.‍

Pour les gourmands…‍

Dès 15h

L’Atelier de Dorothée proposera des douceurs pour le goûter.

Dès 19h

Le Foodtruck Le Maisnil Roulant sera présent pour vous restaurer sur place.‍

Médiathèque Les Merlettes Rue de l’Église 59134 LE MAISNIL Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://mediaweppes.c3rb.org/animations/a-venir/ateliers-bd »}, {« link »: « https://mediaweppes.c3rb.org/animations/a-venir/cinema-en-plein-air »}]

Ateliers BD, Braderie de la médiathèque, jeux pour toute la famille, cinéma en plein air 100% GRATUIT ! cinema plein air régis hautière