Bibi Milesi et Allan en concert, Médiathèque de Chevillon, Chevillon
Bibi Milesi et Allan en concert, Médiathèque de Chevillon, Chevillon vendredi 27 mars 2026.
Bibi Milesi et Allan en concert Vendredi 27 mars, 20h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00
Les plus belles chansons de Dalida et Charles Aznavour interprétés par le célèbre duo Bibi et Allan.
Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]
« La plus belles chansons de Dalida et Charles Aznavour » concert
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