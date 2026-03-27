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Bibi Milesi et Allan en concert, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

Bibi Milesi et Allan en concert, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

Bibi Milesi et Allan en concert, Médiathèque de Chevillon, Chevillon vendredi 27 mars 2026.

Lieu : Médiathèque de Chevillon

Adresse : Rue du Château, 52170 Chevillon

Ville : 52170 Chevillon

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 27 mars 2026

Fin : vendredi 27 mars 2026

Tarif : Entrée libre sur inscription

Bibi Milesi et Allan en concert Vendredi 27 mars, 20h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00

Les plus belles chansons de Dalida et Charles Aznavour interprétés par le célèbre duo Bibi et Allan.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]
« La plus belles chansons de Dalida et Charles Aznavour » concert

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