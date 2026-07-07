Informations pratiques

Pont-l’Évêque

BIBLAB DE NOËL

7 Chem. des Fontaines, Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 14:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

BIBLAB DE NOËL

bibliothèque + Fablab = Biblab. Venez profitez de cette conjugaison de services exceptionnels pour fabriquer des cadeaux qui le seront tout autant.

À la bibliothèque Terre d’Auge à Blangy-le-Château

BIBLAB DE NOËL

bibliothèque + Fablab = Biblab. Venez profitez de cette conjugaison de services exceptionnels pour fabriquer des cadeaux qui le seront tout autant.

À la bibliothèque Terre d’Auge à Blangy-le-Château .

7 Chem. des Fontaines, Pont-l’Évêque 14130 Blangy-le-Château Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : BIBLAB DE NOËL

CHRISTMAS BIBLAB

library + Fablab = Biblab. Come and make the most of this combination of exceptional services to create gifts that are just as special.

At the Terre d’Auge library in Blangy-le-Château

L’événement BIBLAB DE NOËL Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme