BIBLAB DE NOËL Pont-l’Évêque
mercredi 16 décembre 2026 · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
BIBLAB DE NOËL
7 Chem. des Fontaines, Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
BIBLAB DE NOËL
bibliothèque + Fablab = Biblab. Venez profitez de cette conjugaison de services exceptionnels pour fabriquer des cadeaux qui le seront tout autant.
À la bibliothèque Terre d’Auge à Blangy-le-Château
BIBLAB DE NOËL
bibliothèque + Fablab = Biblab. Venez profitez de cette conjugaison de services exceptionnels pour fabriquer des cadeaux qui le seront tout autant.
À la bibliothèque Terre d’Auge à Blangy-le-Château .
7 Chem. des Fontaines, Pont-l’Évêque 14130 Blangy-le-Château Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BIBLAB DE NOËL
CHRISTMAS BIBLAB
library + Fablab = Biblab. Come and make the most of this combination of exceptional services to create gifts that are just as special.
At the Terre d’Auge library in Blangy-le-Château
L’événement BIBLAB DE NOËL Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)
- Poésie musicale avec l’ensemble Quartier Libre Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque 18 septembre 2026
- Salon du bien-être Place Foch Pont-l’Évêque 19 septembre 2026
- Visite apéritive de Pont-l’Évêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la distillerie Christian Drouin N°1895 route de Trouville Pont-l’Évêque 19 septembre 2026
- Visite guidée de Pont-l’Évêque, Office de tourisme Terre d’Auge, Pont-l’Évêque 19 septembre 2026