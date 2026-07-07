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AGENDA · Pont-l'Évêque

BIBLAB DE NOËL Pont-l’Évêque

mercredi 16 décembre 2026 · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
7 Chem. des Fontaines,
Ville
14130 Blangy-le-Château Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

BIBLAB DE NOËL

7 Chem. des Fontaines, Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:00:00
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

BIBLAB DE NOËL
bibliothèque + Fablab = Biblab. Venez profitez de cette conjugaison de services exceptionnels pour fabriquer des cadeaux qui le seront tout autant.
À la bibliothèque Terre d’Auge à Blangy-le-Château
BIBLAB DE NOËL
bibliothèque + Fablab = Biblab. Venez profitez de cette conjugaison de services exceptionnels pour fabriquer des cadeaux qui le seront tout autant.
À la bibliothèque Terre d’Auge à Blangy-le-Château   .

7 Chem. des Fontaines, Pont-l’Évêque 14130 Blangy-le-Château Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49  epn@pontleveque.fr

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English : BIBLAB DE NOËL

CHRISTMAS BIBLAB
library + Fablab = Biblab. Come and make the most of this combination of exceptional services to create gifts that are just as special.
At the Terre d’Auge library in Blangy-le-Château

L’événement BIBLAB DE NOËL Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme

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