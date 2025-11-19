Bibl’histoires l’art de douter

Place René Thimel Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez écouter des histoires pour les 7-11 ans.Familles

Deviens un super détective de l’info ! Est-ce que tout ce qu’on voit, entend ou lit est vrai ? Viens apprendre à poser des questions, chercher des indices et vérifier les informations ! Pendant cette animation, tu vas enquêter comme un détective,

apprendre à te poser les bonnes questions, résoudre des petits mystères. Prêt à entraîner ton cerveau ?

A chaque séance un nouveau thème, et puis en plus de la lecture on prend aussi le temps de jouer… Ce temps est animé par les bibliothécaires. .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and listen to stories for 7-11 year-olds.

L’événement Bibl’histoires l’art de douter Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne