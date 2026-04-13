Bibl’histoires – L’art de douter…, Médiathèque Intercommunale du Blanc, Le Blanc

Bibl’histoires – L’art de douter… Mercredi 15 avril, 14h30 Médiathèque Intercommunale du Blanc Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Deviens un super détective de l’info !

Est-ce que tout ce qu’on voit, entend ou lit est vrai ?

Viens apprendre à poser des questions, chercher des indices et vérifier les informations !

Pendant cette animation, tu vas :

– enquêter comme un détective

– apprendre à te poser les bonnes questions

– résoudre des petits mystères

Prêt à entraîner ton cerveau ?

Le mercredi 15 avril 2026 de 14h30 à 15h30.

Animation gratuite sur réservation à la médiathèque intercommunale du Blanc, pour les enfants uniquement, de 7 à 11 ans.

Médiathèque Intercommunale du Blanc Place Thimel 36300 le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

Une lecture, un jeu / atelier