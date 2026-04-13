Bibl’histoires – L’art de douter…, Médiathèque Intercommunale du Blanc, Le Blanc
Bibl’histoires – L’art de douter…, Médiathèque Intercommunale du Blanc, Le Blanc mercredi 15 avril 2026.
Bibl’histoires – L’art de douter… Mercredi 15 avril, 14h30 Médiathèque Intercommunale du Blanc Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00
Deviens un super détective de l’info !
Est-ce que tout ce qu’on voit, entend ou lit est vrai ?
Viens apprendre à poser des questions, chercher des indices et vérifier les informations !
Pendant cette animation, tu vas :
– enquêter comme un détective
– apprendre à te poser les bonnes questions
– résoudre des petits mystères
Prêt à entraîner ton cerveau ?
Le mercredi 15 avril 2026 de 14h30 à 15h30.
Animation gratuite sur réservation à la médiathèque intercommunale du Blanc, pour les enfants uniquement, de 7 à 11 ans.
Médiathèque Intercommunale du Blanc Place Thimel 36300 le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire
Une lecture, un jeu / atelier
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