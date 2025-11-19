Bibl’histoires… Le Blanc

Bibl’histoires…

Place René Thimel Le Blanc Indre

Début : Mercredi 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19 15:30:00

2025-11-19

Venez écouter des histoires, jouer et grignoter, pour les 4-10 ans.Familles

Thème des histoires plein les pinceaux .

C’est juste un moment comme ça… prendre le temps de s’arrêter, de regarder des livres, d’écouter des histoires, d’avoir peur, un peu, beaucoup, pas du tout… de sourire, de rire…

A chaque séance un nouveau thème, et puis en plus de la lecture on prend aussi le temps de jouer… Ce temps est animé par les bibliothécaires.

Animation gratuite sur réservation. .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr

English :

Come and listen to stories, play games and have a snack, for 4-10 year olds.

German :

Kommt und hört Geschichten, spielt und knabbert, für 4- bis 10-Jährige.

Italiano :

Venite ad ascoltare storie, a giocare e a fare merenda, per bambini dai 4 ai 10 anni.

Espanol :

Ven a escuchar cuentos, jugar y merendar, para niños de 4 a 10 años.

