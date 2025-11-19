Bibl’histoires… Le Blanc
Bibl’histoires… Le Blanc mercredi 19 novembre 2025.
Bibl’histoires…
Place René Thimel Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 15:30:00
Date(s) :
2025-11-19
Venez écouter des histoires, jouer et grignoter, pour les 4-10 ans.Familles
Thème des histoires plein les pinceaux .
C’est juste un moment comme ça… prendre le temps de s’arrêter, de regarder des livres, d’écouter des histoires, d’avoir peur, un peu, beaucoup, pas du tout… de sourire, de rire…
A chaque séance un nouveau thème, et puis en plus de la lecture on prend aussi le temps de jouer… Ce temps est animé par les bibliothécaires.
Animation gratuite sur réservation. .
Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr
English :
Come and listen to stories, play games and have a snack, for 4-10 year olds.
German :
Kommt und hört Geschichten, spielt und knabbert, für 4- bis 10-Jährige.
Italiano :
Venite ad ascoltare storie, a giocare e a fare merenda, per bambini dai 4 ai 10 anni.
Espanol :
Ven a escuchar cuentos, jugar y merendar, para niños de 4 a 10 años.
L’événement Bibl’histoires… Le Blanc a été mis à jour le 2025-11-14 par Destination Brenne