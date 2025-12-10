Ballade des perdus

Place René Thimel Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03 19:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Texte et viole de gambe avec Christine Payeux. Des maux universels, exode, génocide… Tout a été dit ? Oui. Et tout recommence. Gaza hier, Gaza aujourd’hui.Familles

Alors Christine Payeux lance un Cri éperdu, hurlant depuis les profondeurs du corps, celui des autres, le nôtre, le sien.

S’accompagnant à la viole de gambe, l’autrice musicienne mêle dans son spectacle le réalisme glaçant de la barbarie à des moments de grâce et de tendresse humaine. Et voilà qu’au détour de l’exode, surgit une scène d’une impossible beauté, comme si l’imaginaire traçait une voie de survie.

La puissance de l’écriture, de l’archet, et de la vidéo poignante de Rami Abou Jamous depuis Gaza, nous impose son rythme de fragments déchiquetés à la bombe. .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr

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English :

Come and listen to stories, play games and have a snack, for 4-10 year olds.

L’événement Ballade des perdus Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne