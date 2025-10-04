Bibli en Folie Le Grand-Bourg

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le thème portera sur la Creuse, ses origines et son terroir.

Au programme Madame Marie-Françoise MARTINET, conteuse en patois, présentation et vente de ses livres écrits en patois, Madame RICHER Murielle, conteuse-animation, Monsieur Pierre LOUTY l’enfant du pays, qui présentera et vendra certains de ses livres. .

Bibliothèque Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 12 90 lesamisdelabibliotheque@outlook.fr

