Bibli en Folie Le Grand-Bourg
Bibli en Folie Le Grand-Bourg samedi 4 octobre 2025.
Bibli en Folie
Bibliothèque Le Grand-Bourg Creuse
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Le thème portera sur la Creuse, ses origines et son terroir.
Au programme Madame Marie-Françoise MARTINET, conteuse en patois, présentation et vente de ses livres écrits en patois, Madame RICHER Murielle, conteuse-animation, Monsieur Pierre LOUTY l’enfant du pays, qui présentera et vendra certains de ses livres. .
Bibliothèque Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 12 90 lesamisdelabibliotheque@outlook.fr
