Bibli en folie Route du Port d’Orion Meilhan

Informations pratiques

Meilhan

Bibli en folie

Route du Port d’Orion Bibliothèque de Meilhan Meilhan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Découvrez « Bibli en folie ! » lors de notre journée portes ouvertes. Partagez un pique-nique convivial le midi, puis participez à notre Escape Game l’après-midi : « À la recherche du trésor de Chabannus… ». Logique et observation seront vos meilleurs atouts ! Pensez à réserver votre créneau.

Plongez dans l’univers captivant de « Bibli en folie ! » lors d’une grande journée portes ouvertes conviviale et ludique.

Cet événement festif est l’occasion idéale de se retrouver et de partager de bons moments en famille ou entre amis.

Le midi, rejoignez-nous pour un grand pique-nique partagé, un instant chaleureux pour échanger et se restaurer tous ensemble. L’après-midi, place au mystère et à l’aventure avec notre Escape Game exclusif : « À la recherche du trésor de Chabannus… ». Constituez votre équipe et faites preuve de logique, d’un sens aigu de l’observation et de perspicacité pour résoudre les différentes énigmes et relever ce défi palpitant. Serez-vous capables de dénicher le butin caché ?

Pour participer à cette aventure immersive et tenter votre chance, n’oubliez pas de réserver votre créneau à l’avance. Le trésor n’attend plus que vous ! .

Route du Port d’Orion Bibliothèque de Meilhan Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 43 72 25 biblio.meilhan@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bibli en folie

Discover « Bibli en folie! » at our open house. Enjoy a friendly picnic lunch, then take part in our Escape Game in the afternoon: « %C0 In Search of Chabannus’s Treasure…”. Logic and observation will be your best assets! Be sure to reserve your time slot.

L’événement Bibli en folie Meilhan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas