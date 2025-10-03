Bibli’ en folie Old lover show Ault

17 Avenue General Leclerc Ault Somme

Gratuit

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

2025-10-03

Ancien enseignant et pédagogue, Michel Debray est tout à la fois un poète, un auteur, un peintre, un orateur, un tribun,

un militant … un artiste entier, complet, total mais aussi un homme d’une extraordinaire sensibilité, un amoureux pluriel, un amoureux de la vie, des mots, des corps, des couleurs, des causes, des gens… Un homme qui aime la vie, à la

folie et qui va y introduire l’édition 2025 de l’événement national Biblis en folie . C’est à la bibliothèque qu’il

choisit de se produire pour un Old Lover Show. Littérature, en vers ou en prose, textes de son cru, chansons, jolis mots, émotions, souvenirs… Michel Debray vient faire ce qu’il a toujours fait et aimé faire dans sa sphère professionnelle et au fond, à chaque occasion, partager ce qu’il aime avec qui veut bien l’écouter et surtout l’entendre.

Comme un temps suspendu, un soupir ou un cri, un moment d’intense éloquence, entre rires et larmes, à portée de cœur.

17 Avenue General Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr

