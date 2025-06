Bibli Night Tartas 24 juin 2025 18:30

Landes

Bibli Night 70 Rue d’Orope Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 18:30:00

fin : 2025-06-24 20:00:00

Date(s) :

2025-06-24

Viens découvrir des jeux, des livres, de la musique et apprends en plus sur l’inclusion et la handicap lors de la biblio night de Taras.

70 Rue d’Orope

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 43 47

English : Bibli Night

Come and discover games, books, music and learn more about inclusion and disability at Taras’ biblio night.

German : Bibli Night

Komm und entdecke Spiele, Bücher, Musik und erfahre mehr über Inklusion und Behinderung bei Taras’ Biblio-Night.

Italiano :

Venite a scoprire giochi, libri, musica e a saperne di più sull’inclusione e la disabilità alla serata in biblioteca di Taras.

Espanol : Bibli Night

Ven y descubre juegos, libros, música y aprende más sobre inclusión y discapacidad en la noche de la biblioteca de Taras.

L’événement Bibli Night Tartas a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Tartas