Bibli’au pré Muchedent

Bibli’au pré Muchedent dimanche 10 août 2025.

Bibli’au pré

24 route de Dieppe Muchedent Seine-Maritime

Début : 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-31

2025-08-10 2025-08-13 2025-08-17 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-31

Découvrez Bibli’au pré à Muchedent pendant vos vacances !

Bibli’au pré proposera comme activités aux habitants de Muchedent :

– Des jeux en équipe le mercredi 6 août à 15h

– Un club de lecture adultes le dimanche 10 août à 10h

– Des jeux de société pour enfants le mercredi 13 août à 15h

– De la pétanque le dimanche 17 août à 10h

– De la Zumba le dimanche 17 août à 11h

– Une soirée Ados le mardi 19 août à 21h

– Un concert Musique Doudou le vendredi 22 août à 17h

– Un club de lecture adultes le dimanche 24 août à 10h

– Du canoë le lundi 25 août à 17h

– De la pétanque le dimanche 31 août à 10h

Réservé aux habitants de Muchedent. .

24 route de Dieppe Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 63 99 11

