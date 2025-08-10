Bibli’au pré Muchedent
Bibli’au pré Muchedent dimanche 10 août 2025.
Bibli’au pré
24 route de Dieppe Muchedent Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-10 10:00:00
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-10 2025-08-13 2025-08-17 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-31
Découvrez Bibli’au pré à Muchedent pendant vos vacances !
Bibli’au pré proposera comme activités aux habitants de Muchedent :
– Des jeux en équipe le mercredi 6 août à 15h
– Un club de lecture adultes le dimanche 10 août à 10h
– Des jeux de société pour enfants le mercredi 13 août à 15h
– De la pétanque le dimanche 17 août à 10h
– De la Zumba le dimanche 17 août à 11h
– Une soirée Ados le mardi 19 août à 21h
– Un concert Musique Doudou le vendredi 22 août à 17h
– Un club de lecture adultes le dimanche 24 août à 10h
– Du canoë le lundi 25 août à 17h
– De la pétanque le dimanche 31 août à 10h
Réservé aux habitants de Muchedent. .
24 route de Dieppe Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 63 99 11
English : Bibli’au pré
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bibli’au pré Muchedent a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Terroir de Caux