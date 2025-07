Bibli’Dehors Parc du château de Sagey Pierrefontaine-les-Varans

Bibli’Dehors Parc du château de Sagey Pierrefontaine-les-Varans mercredi 16 juillet 2025.

Bibli’Dehors

Parc du château de Sagey 17 RUE DU VAL Pierrefontaine-les-Varans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-27

Les mercredis 9, 16, 30 juillet et 27 Août, la bibliothèque s’installe dans le parc du château!

Activité manuelle, jeux en bois, mur à peinture et livres à disposition!

Pour tous les âges!

A 16h00 bar à histoires! On sirote un verre en écoutant une histoire!

Entre 14h00 et 17h00, durée libre!

Entrée libre. .

Parc du château de Sagey 17 RUE DU VAL Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 08 53 bibliothequeplv@orange.fr

English : Bibli’Dehors

German : Bibli’Dehors

Italiano :

Espanol :

L’événement Bibli’Dehors Pierrefontaine-les-Varans a été mis à jour le 2025-07-08 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS