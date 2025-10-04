Biblio Balade Bibliothèque De Dormelles Dormelles

Gratuit

Début : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

De 13h30 à 18h envie d’une balade originale entre Villecerf et Dormelles ? Rejoingnez la Biblio Balade : un parcours nature ponctué de haltes contées pour petits et grands, entre découvertes et imagination. Une belle façon de marcher, rêver et partager en famille ! Un goûter sera proposé à l’arrivée pour les valeureux conteurs et marcheurs.

Départ à 13h30 de la bibliothèque de Villecerf

Bibliothèque De Dormelles Place des bains douches 77130 Dormelles Dormelles 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 06.70.12.34.53 bibliotheque.dormelles@gmail.com

