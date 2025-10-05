Biblio Balade Bibliothèque de Flagy, Flagy

Biblio Balade Dimanche 5 octobre, 13h30 Bibliothèque de Flagy, Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T13:30:00 – 2025-10-05T18:00:00

Fin : 2025-10-05T13:30:00 – 2025-10-05T18:00:00

De 13h30 à 18h envie d’une balade originale entre Ville-Saint-Jacques et Fagy ? Rejoingnez la Biblio Balade : un parcours nature ponctué de haltes contées pour petits et grands, entre découvertes et imagination. Une belle façon de marcher, rêver et partager en famille ! Un goûter sera proposé à l’arrivée pour les valeureux conteurs et marcheurs.

Départ à 13h30 de la bibliothèque de Villecerf

Bibliothèque de Flagy, rue d'Episy, 77250 Flagy Flagy 77940 Seine-et-Marne Île-de-France 01.64.69.19.64 http://ccmsl.fr

