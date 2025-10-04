« Biblio balade » Bibliothèque de Villecerf Villecerf

« Biblio balade » Bibliothèque de Villecerf Villecerf samedi 4 octobre 2025.

Gratuit

Début : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Biblio Balade

De 13h30 à 18h envie d’une balade originale entre Villecerf et Dormelles ? Rejoingnez la Biblio Balade : un parcours nature ponctué de haltes contées pour petits et grands, entre découvertes et imagination. Une belle façon de marcher, rêver et partager en famille ! Un goûter sera proposé à l’arrivée pour les valeureux conteurs et marcheurs.

Départ à 13h30 de la bibliothèque de Villecerf

Bibliothèque de Villecerf 9 rue de l'église, 77250 Villecerf Villecerf 77250 Seine-et-Marne Île-de-France 01.60.57.50.79

