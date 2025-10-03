Biblio Bingo Bibliothèque de Trédaniel Trédaniel

Biblio Bingo 3 et 4 octobre Bibliothèque de Trédaniel Côtes-d’Armor

Gratuit et ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Au fil de l’Évron, votre réseau de bibliothèques, s’associe aux journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques, Biblis en Folie, afin de fêter ensemble la joie de lire et le plaisir de se retrouver en bibliothèques.

Pour l’occasion, nous vous avons concocté un Biblio Bingo.

Le Biblio Bingo, comment ça fonctionne ?

Retirez votre grille de Bingo directement auprès de l’une des bibliothèques du réseau ou téléchargez-là via le site internet https://www.bibliotheques-aufildelevron.bzh/

Réalisez un maximum de défis pour remplir une ligne, une colonne ou remplir la grille entière – BINGO ! A chaque défi relevé, n’oubliez-pas de le faire valider par l’une des bibliothécaires.

Remettez votre grille complétée dans l’une des bibliothèques du réseau à la fin de l’évènement.

L’évènement se prolonge jusqu’au 03/12/25.

Bibliothèque de Trédaniel 2 Rue des Tilleuls, 22510 Trédaniel, France Trédaniel 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33296735695 https://www.bibliotheques-aufildelevron.bzh [{« link »: « https://www.bibliotheques-aufildelevron.bzh/ »}] La bibliothèque de Trédaniel est ouverte aux propositions, aux recommandations de petits livres de derrière les fagots, aux quatre vents, à qui veut faire des trucs voire même des machins, aux animations à l’intérieur, dans les granges et dans la forêt, à la poésie et la causette.

