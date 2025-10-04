Biblio Bingo Bibliothèque municipale de Moncontour Moncontour

Biblio Bingo Bibliothèque municipale de Moncontour Moncontour samedi 4 octobre 2025.

Biblio Bingo Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale de Moncontour Côtes-d’Armor

Gratuit et ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Au fil de l’Évron, votre réseau de bibliothèques, s’associe aux journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques, Biblis en Folie, afin de fêter ensemble la joie de lire et le plaisir de se retrouver en bibliothèques.

Pour l’occasion, nous vous avons concocté un Biblio Bingo.

Le Biblio Bingo, comment ça fonctionne ?

Retirez votre grille de Bingo directement auprès de l’une des bibliothèques du réseau ou téléchargez-là via le site internet https://www.bibliotheques-aufildelevron.bzh/

Réalisez un maximum de défis pour remplir une ligne, une colonne ou remplir la grille entière – BINGO ! A chaque défi relevé, n’oubliez-pas de le faire valider par l’une des bibliothécaires.

Remettez votre grille complétée dans l’une des bibliothèques du réseau à la fin de l’évènement.

L’évènement se prolonge jusqu’au 03/12/25.

Bibliothèque municipale de Moncontour 1 rue du Champ à l’Avoir, 22510 Moncontour Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 58 35 74 https://www.bibliotheques-aufildelevron.bzh/accueil [{« link »: « https://www.bibliotheques-aufildelevron.bzh/ »}]

Au fil de l’Évron, votre réseau de bibliothèques, s’associe aux journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques, Biblis en Folie, afin de fêter ensemble la joie de lire et le plaisir de…

Freepik